Jongeren spelen Hunted met politie en handhaving in centrum van Marum

Marum – Het centrum van Marum stond woensdagavond in het teken van het spel Hunted. Zo’n vijftig jongeren tussen de 12 en 16 jaar gingen de uitdaging aan om uit handen te blijven van politie en handhaving. Gehuld in witte overalls trokken ze door de straten, op zoek naar veilige routes en slimme verstopplekken.

Het spel werd georganiseerd door Sociaal Werk De Schans in samenwerking met Politie & Handhaving Westerkwartier, VNN en HALT Nederland. Met dit initiatief willen de organisaties jongeren op een positieve manier in contact brengen met politie en hulpverleners. Het samen spelen en uitdagen zorgt niet alleen voor plezier, maar ook voor meer vertrouwen en begrip tussen beide groepen.

Een uur lang probeerden de jongeren zo onzichtbaar mogelijk door Marum te bewegen, terwijl politie en handhaving alles uit de kast haalden om de deelnemers te onderscheppen. De spanning en het fanatisme zorgden voor een levendige sfeer in het dorp.

Volgens digitaal wijkagent Leon van Politie Westerkwartier heeft het spel zich al bewezen. Eerder werd in Grootegast en Zuidhorn een soortgelijke editie georganiseerd, die toen veel succes kende. Ook in Marum bleek het concept opnieuw een schot in de roos: alle deelnemers gingen vol enthousiasme de uitdaging aan.

