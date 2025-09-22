Stadspartij wil snelle, structurele oplossing voor chaos door fout-fietsers op Grote Markt

Groningen – De Stadspartij 100% voor Groningen eist uitleg van het gemeentebestuur over de aanhoudende chaos en onveiligheid op de Grote Markt. De vragen volgen nadat winkeliers vorige week, via Stadsblog Sikkom, opnieuw alarm sloegen over fout geparkeerde en hardrijdende fietsers.

Ondernemers herhaalden in het stadsblog dat de situatie op de Grote Markt, sinds de herindeling, erg is verslechterd. Nog steeds trekken veel fietsers zich weinig aan van de nieuwe verkeersregels, verboden en fietsstroken. De tweewielers rijden met hoge snelheid dwars door het voetgangersgebied en dat zorgt regelmatig voor bijna-ongelukken. Er is daardoor veel ergernis bij winkeliers, die klagen dat handhaving volledig ontbreekt.

De politie liet eerder weten niet te handhaven, omdat de verkeerssituatie te onoverzichtelijk is. De gemeente beroept zich op gebrek aan capaciteit. Ondernemers vinden dat onacceptabel: zij eisen dat er eindelijk wordt opgetreden, of dat de verkeerssituatie wordt teruggedraaid naar de oude, duidelijkere indeling zegt Oogtv.nl.

Volgens de Stadspartij moet de gemeente erkennen dat de situatie onveilig is en snel met zichtbare maatregelen komen. Dat betekent: duidelijke handhaving, meer stallingsplekken én een structurele oplossing die veiligheid, leefbaarheid en de belangen van ondernemers vooropzet. Voor de jaarwisseling wil de fractie voortgang zien van het gemeentebestuur.

Foto's