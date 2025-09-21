Explosie bij woning in Veendam; Politie zoekt getuigen (update)

Veendam – Bij een woning aan de Dr. Bekenkampstraat in Veendam heeft een explosie plaatsgevonden met behulp van vuurwerk. De politie doet uitgebreid onderzoek en heeft ook een buurtonderzoek opgestart.

Op beelden is te zien dat meerdere ramen zijn vernield. De politie heeft de voortuin afgezet en onderzoekt de situatie, maar geeft vooralsnog geen verdere informatie.

De politie roept op getuigen zich te melden bij de politie. Dit kan via het algemene politienummer 0900-8844 of liever anoniem via 0800-7000.

