Autobrand in garagebox Hoogezand

HOOGEZAND – Een auto in een garage is zaterdagavond in brand gevlogen aan de Melis Stokelaan in Hoogezand.

De brandweer schaalde op naar “middel brand”. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse om de brand te blussen.

De garage waar de auto in brand staat is tegen een flat aangebouwd, in de auto zit een lpg tank om die reden heeft de brandweer samen met de politie de naastgelegen woningen ontruimd.

De brandweer heeft de auto naar buiten getrokken dit i.v.m. de lpg tank.

Foto's