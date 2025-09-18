Ambulancezorg en apotheek De Drie Stellingen gaan samenwerken

Ambulancezorg Groningen gaat samenwerken met apotheek De Drie Stellingen. De apotheek is vanaf 1 oktober verantwoordelijk voor de levering van medicatie aan alle posten van Ambulancezorg Groningen. Dat meldt Oogtv.nl.

De samenwerking moet zorgen voor het waarborgen van een continue beschikbaarheid van hoogwaardige medicatie voor de verlening van ambulancezorg in de regio. De apotheek garandeert een betrouwbare bevoorrading van de medische magazijnen op de ambulanceposten.

Véronique Staal-Tapper, apotheker van De Drie Stellingen: “Het is onze missie om zorgprofessionals optimaal te faciliteren, zodat zij zich kunnen richten op wat het belangrijkste is: de patiënt.” De Die Stellingen is een regionaal werkende apotheek, met vestigingen in Oosterwolde en Appelscha.

“Door standaardisering van medicatie neemt de kans op medicatiefouten verder af, ten gunste van de patiëntveiligheid,” aldus bestuurder Jaap-Frank Ponstein van Ambulancezorg Groningen. Die organisatie telt zo’n 500 medewerkers, 56 ambulances en 14 ambulanceposten.

Foto's