Hunted in Zuidhorn een groot succes

Zuidhorn – Woensdagavond kleurde een deel van Zuidhorn wit, toen zo’n tachtig jongeren tussen de 12 en 16 jaar deelnamen aan het spel Hunted. Het doel: uit handen blijven van politieagenten en handhavers, en zo hun “levens” behouden.

De avond werd georganiseerd door Sociaal Werk De Schans, in samenwerking met Politie & Handhaving Westerkwartier, VNN en HALT Nederland. Met deze activiteiten willen het jongerenwerk en de betrokken organisaties jongeren op een positieve manier in contact brengen met politie en hulpverleners. Door samen het spel te spelen groeit wederzijds begrip en vertrouwen.

Een uur lang probeerden de jongeren, gekleed in een witte overal, zo onopvallend mogelijk door de wijk te bewegen. Politie en handhaving zetten alles op alles om de deelnemers te “pakken”, wat zorgde voor een spannende en actieve avond.

Digitale wijkagent Leon van Politie Westerkwartier sprak vorig jaar in Grootegast al van een groot succes. Zo’n 80 deelnemende jongeren hebben woensdagavond in Zuidhorn hun uiterste best gedaan. Het is mooi om te zien hoe spel en samenwerking tussen jongeren en instanties op deze manier samenkomen.

Foto's