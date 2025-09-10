Kind gewond bij aanrijding Diamantlaan

Groningen – Bij een aanrijding op de rotonde Diamantlaan is dinsdagmiddag een kind gewond geraakt. De automobilist reed na het ongeluk door.

Volgens Wijknieuws Vinkhuizen vond het ongeluk plaats bij het politiebureau. Het kind, dat op een fiets zat, werd door nog onbekende oorzaak aangereden en raakte gewond. Volgens de wijkwebsite is het slachtoffer na de aanrijding gecontroleerd door een huisarts, die een zwaar gekneusde knie en verschillende schaafwonden constateerde. De fiets raakte bij het ongeluk fors beschadigd. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.

De politie is geïnformeerd over de zaak.