Grote zorgen om veiligheid en personeel bij tbs-kliniek Mesdag

Groningen – Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Mesdag in Groningen kampt al langere tijd met een tekort aan personeel. Dat zorgt voor hoge werkdruk en meer risico op incidenten Ook lukt het moeilijk of niet om zaken drugs en mobiele telefoons buiten de poort te houden.

Medewerkers, oud-personeel, vakbond FNV en advocaten slaan alarm via RTV Noord. Zij spreken van een gevaarlijke situatie in de kliniek. Veel jonge werknemers vertrekken snel, omdat het werk te zwaar is en begeleiding ontbreekt. Roosters worden aangevuld met zzp’ers en onervaren krachten. Werknemers vertellen dat ze soms alleen op een afdeling staan en bedreigingen of geweld meemaken. Aangifte bij de politie wordt niet altijd gedaan. Een vertrouwenspersoon noemt de situatie ‘een vat onder druk dat kan knappen’.

Ook patiënten merken de problemen. Door personeelstekort vallen behandelingen stil en verlof wordt vaker uitgesteld. Dat kan leiden tot frustratie en agressie. Een patiënt schreef zelfs een brief aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waarin hij wijst op onveilige situaties met messen, frituurvet en te weinig toezicht. Daarnaast komen er nog steeds drugs en telefoons binnen, ondanks controles. Oud-medewerkers zeggen dat dit herstel van patiënten belemmert. Vakbond FNV stelt dat bezuinigingen en werkdruk ook in andere tbs-klinieken voor problemen zorgen.

Het blijft bovendien lastig zicht houden op incidenten. Niet alles staat in de openbare overzichten van de DJI. Zo werd begin vorig jaar een behandelaar mishandeld en belandde in het ziekenhuis. In april stak patiënt Malek F. een medebewoner neer; terroristische motieven worden onderzocht. Ook waren er pogingen tot wurging, steekpartijen en meerdere medewerkers die door patiënten werden mishandeld. Zes patiënten keerden dit jaar niet terug van verlof.

De directie erkent dat er veel vacatures zijn, maar stelt dat altijd wordt gewerkt met de minimale veiligheidssterkte. Incidenten worden volgens de kliniek gemeld en medewerkers krijgen nazorg.

