Negen jaar cel voor dodelijke steekpartij in Oosterpoortbuurt

GRONINGEN (ADP) – Voor doodslag op een 44-jarige man, zware mishandeling en brandstichting is een 47-jarige vrouw uit Groningen veroordeeld tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dit is een jaar celstraf minder dan eerder door het Openbaar Ministerie was geëist.

De vrouw stak vorig jaar op 23 april in haar woning aan de Verlengde Frederikstraat de man dood die bij haar op bezoek was. ‘Het was hij of ik’, zei de vrouw later over de daad. Ze was naar eigen zeggen door de man aangevallen. En verweerde zich door hem te steken. Dit noodweerverhaal veegde de rechter van tafel. De vrouw heeft hierover verschillend verklaard, waardoor haar verhaal niet aannemelijk is geworden.

Opwelling

De straf is ook voor een brandstichting en zware mishandeling van een medewerkster van een gevangenis in Limburg, precies een jaar na de dodelijke steekpartij in Groningen. De medewerkster kwam op de brand in de cel van de verdachte af en kreeg volstrekt onverwacht een harde vuistslag in haar gezicht. Ze brak een oogkas. Volgens de rechter heeft de verdachte de medewerkster in een opwelling geslagen. De gevolgen voor de medewerkster was groot. Dit rekent de rechter de verdachte zwaar aan.

Haarscherpe beelden

Een lange celstraf is hier een passende straf, zei de rechter. Vanwege de complexe persoonlijkheidsstoornissen vindt de rechter een tbs met dwangverpleging noodzakelijk. ‘Er is iemand gruwelijk om het leven gebracht’, zei de rechter. De verdachte heeft geen inzicht getoond in haar handelen en neemt geen verantwoordelijkheid. ‘Ze bleef na de brandstichting ontkennen ondanks de haarscherpe beelden’. Er is een schadevergoeding van 14.500 euro toegewezen. Archief hier.

Foto's