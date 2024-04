Dode bij steekincident Verlengde Frederikstraat, 1 vrouw (46) aangehouden (update)

Groningen – Dinsdagmorgen heeft er een steekincident plaatsgevonden aan de Verlengde Frederikstraat in Groningen. Hierbij is één persoon zwaargewond geraakt.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en de politie doet onderzoek naar wat er gebeurd is.

Update: Er is een verdachte (46) aangehouden. Meerdere eenheden van de politie zijn aanwezig en er wordt sporenonderzoek verricht. Weet u meer over het incident, neem dan contact met de politie op via 0900-8844.

Update 2: Het slachtoffer is overleden. Het gaat om een man. Er vindt onderzoek plaats in de woning waar het slachtoffer is aangetroffen.

