Verkeerscontrole in Groningen

Groningen – Op donderdag 4 september heeft de politie een dynamische verkeerscontrole gehouden.

Hierbij hebben ze meerdere voertuigen gecontroleerd.

Een bestuurder heeft een waarschuwing gekregen voor een defecte achterlicht.

Drie bestuurders hebben een bekeuring gekregen voor het besturen van een voertuig met een telefoon in de hand.

En een bestuurder is meegenomen naar het politiebureau in verband met het rijden met een ingevorderd rijbewijs, zijn voertuig is in beslag genomen.

