Auto van Française zwaar beschadigd door vandalen in Grootegast

Grootegast – Maandag 1 september kwam de politie naar Grootegast. Op de parkeerplaats nabij het Witte Kerkje staat namelijk een auto geparkeerd die zwaar blijkt te zijn beschadigd door vandalen. Er is een poging gedaan om het slot te forceren, de ruitenwissers zijn kapot gemaakt, de kentekenplaten zijn er af geropt, er zijn deuken in de portieren en met verf zijn er leuzen op de auto gespoten. Dat meldt RTV Zulthe

De auto, een witte Renault, blijkt eigendom te zijn van een Française. Omdat het ongeveer twee weken geleden niet goed ging met de vrouw, is zij volgens de politie toen opgenomen in een kliniek. De auto bleef vervolgens onbeheerd achter. Op de bewuste plek is de auto zwaar toegetakeld, door wat de aanwezige politie “baldadige jeugd” noemt. Hoe het gaat met het onderzoek naar de daders, is vooralsnog onduidelijk.

Kinderen van de vrouw kwamen speciaal uit Frankrijk naar Nederland om de auto op te halen, maar troffen deze zwaar beschadigd aan.

Hoe het met de vrouw gaat, en waar zij is, doet de politie geen uitspraken over.

