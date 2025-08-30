Flyer actie in onderzoek gewonde vrouw (update)

Update 30/8: Politie houdt flyeractie in onderzoek naar gewonde vrouw in Eenrum

Het onderzoek naar het incident in Eenrum, dat plaatsvond op zondagnacht 17 augustus, loopt volop. Momenteel ligt de vrouw nog steeds in het ziekenhuis en heeft de politie haar nog niet kunnen spreken.

Eerdere getuigenoproepen leidden niet tot de gouden tips. De recherche vermoedt dat er mensen zijn die beschikken over relevante informatie, maar dit niet met de politie hebben gedeeld. Daarom wordt er zaterdag 30 augustus geflyerd in Eenrum en tevens bij het grasbaanevenement in Uithuizen waar mogelijk meerdere personen aanwezig zijn, die het weekend van 17 augustus ook in Eenrum aanwezig waren. De flyer is hier te lezen.

Wie weet meer?

Weet u waar en eventueel met wie de vrouw tussen 03:00 en 04:00 uur was? Hebt u haar met anderen zien praten? Of hebt u haar mogelijk op de camping aan de Aagtsweg gezien? Ook als u foto’s of video van de camping heeft in die periode, dan horen wij het graag. Elke stukje informatie, hoe klein deze ook lijkt, kan van belang zijn. Ze heeft lang donker haar, is 1,67 meter, spreekt Engels en draagt een tongpiercing en een neusring. Ze droeg een grijs vest met capuchon, een wit t-shirt met zwarte print en bruine enkellaarsjes.

Op camerabeelden zien we rond 04.00 uur twee voertuigen in de Burgemeester Wiersumstraat rijden. Mogelijk betreft het hetzelfde voertuig, dat is nog niet duidelijk. Bent u de bestuurder, of weet u wie de bestuurder is, dan horen wij dat graag.

Ook zien we op beelden rond die tijd een busje rijden op de kruising van de Aagtsweg met de Raadhuisstraat. Herkent u deze, weet u wie de bestuurder is en/of heeft u deze ergens zien rijden zondag 17 augustus tussen 03:00 en 04:30 uur? Ook dan komt de politie graag met u in contact.

We weten dat er kort na het aantreffen een groepje jongeren, waarvan een aantal met fiets, stonden bij de huisartsenpraktijk bij de kruising van de Raadhuisstraat met de Burgemeester Wiersumstraat. Mogelijk hebben zij de vrouw, een van de voertuigen of iets anders gezien dat belangrijk is. Wij komen graag met hen in contact.

Contact

Neem contact op met de politie via 0900-8844. Vanuit het buitenland kan dat via 0031-343 57 8844. Of laat uw informatie achter via het onderzoeksdossier op www.politie.nl. Meldt u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

———————–

Update 24/8: Politie op zoek naar tips over voertuigen in Burgemeester Wiersumstraat

De politie heeft door de verwondingen van de vrouw nog niet met haar kunnen praten. Op dit moment is nog steeds niet duidelijk hoe de vrouw gewond kon raken. Wel zijn meerdere getuigen gehoord en camerabeelden bekeken.

Naar aanleiding van deze gesprekken en beelden is de politie op zoek naar getuigen die we nog niet hebben gesproken en die mogelijk informatie hebben die interessant kan zijn voor het onderzoek. Specifiek betreft het getuigen die het slachtoffer mogelijk hebben gezien op de kermis, in het dorp, of op de camping langs de Aagtsweg. Elk stukje informatie, hoe klein deze ook lijkt, kan van belang zijn.

Auto(s)

Op camerabeelden zien we rond 04.00 uur twee voertuigen in de Burgemeester Wiersumstraat rijden. Mogelijk betreft het hetzelfde voertuig, dat is nog niet duidelijk. Gezien het tijdstip zo kort voor het aantreffen van de vrouw, komen we uiteraard graag met de bestuurder(s) in contact. Bent u de bestuurder, of weet u wie de bestuurder is, dan horen wij dat graag.

Getuigen melden dat tussen 03:30 uur en 04:00 uur een aantal personen onenigheid hadden nabij de Burg. Wiersumstraat in Eenrum. Dit zou in de buurt van de kruising met de Dominee Uilkensstraat zijn geweest. Graag komen we met hen in contact want mogelijk hebben ze iets gezien of gehoord dat belangrijk kan zijn voor het onderzoek.

Tips en informatie

Weet u meer? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Of laat uw informatie achter via onderstaand tipformulier. Meldt u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

———————

Oorspronkelijk bericht 19/8: Onderzoek naar aantreffen gewonde vrouw in Eenrum

Op zondag 17 augustus wordt een 33-jarige vrouw uit Engeland rond 04:00 uur ernstig gewond aangetroffen aan de Burg. Wierumstraat in Eenrum. Medische hulpverlening kwam ter plaatse en de vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is direct een onderzoek gestart.

Politie zoekt getuigen en camerabeelden

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de vrouw gewond kon raken en of er eventueel iemand anders bij betrokken is geweest. De vrouw was eerder op de avond aanwezig bij een kermis in Eenrum. Vermoedelijk is ze later op de avond vanaf de camping aan de Aagtsweg ter voet in de richting van de Burg. Wierumstraat gelopen.

De politie wil graag weten waar de vrouw in precies is geweest en of zij nog met andere personen in contact is geweest. Heeft u de vrouw in de omgeving van de Burg. Wiersumstraat gezien of gesproken? Heeft u rond dit tijdstip andere personen of voertuigen in deze straat gezien? Of heeft u andere informatie die misschien meer duidelijkheid kan geven over wat er precies is gebeurd? Dan komt de politie graag met u in contact. Ook als u camerabeelden heeft uit de omgeving komt de politie graag met u in contact.

Signalement slachtoffer:

Lang donker haar

Grijs vest met capuchon

Wit t-shirt met zwarte print

Bruine enkellaarsjes

Engels sprekend

Contact

Heeft u informatie of camerabeelden? Neem dan contact met de politie via 0900-8844. Of laat uw informatie achter via onderstaand tipformulier. Meld u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.