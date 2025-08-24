Politie zoekt getuigen na ernstig incident Eenrum

Eenrum – Op zondag 17 augustus werd een 33-jarige vrouw uit Engeland rond 04:00 uur ernstig gewond aangetroffen aan de Burg. Wiersumstraat in Eenrum. De politie heeft door de verwondingen van de vrouw nog niet met haar kunnen praten. Op dit moment is nog steeds niet duidelijk hoe de vrouw gewond kon raken. Wel zijn meerdere getuigen gehoord en camerabeelden bekeken.

Naar aanleiding van deze gesprekken en beelden is de politie op zoek naar getuigen die we nog niet hebben gesproken en die mogelijk informatie hebben die interessant kan zijn voor het onderzoek.

Specifiek betreft het getuigen die het slachtoffer mogelijk hebben gezien op de kermis, in het dorp, of op de camping langs de Aagtsweg. Elke stukje informatie, hoe klein deze ook lijkt, kan van belang zijn.

Op camerabeelden zien we rond 04.00 uur twee voertuigen in de Burgemeester Wiersumstraat rijden. Mogelijk betreft het hetzelfde voertuig, dat is nog niet duidelijk. Gezien het tijdstip zo kort voor het aantreffen van de vrouw, komen we uiteraard graag met de bestuurder(s) in contact. Bent u de bestuurder, of weet u wie de bestuurder is, dan horen wij dat graag.

Getuigen melden dat tussen 03:30 uur en 04:00 uur een aantal personen onenigheid hadden nabij de Burg. Wiersumstraat in Eenrum. Dit zou in de buurt van de kruising met de Dominee Uilkensstraat zijn geweest. Graag komen we met hen in contact want mogelijk hebben ze iets gezien of gehoord dat belangrijk kan zijn voor het onderzoek.

Weet u meer? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Of laat uw informatie achter via onderstaand tipformulier. Meld u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

Foto's

