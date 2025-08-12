Catamaran gaat volledig in vlammen op & Buitenbrand carpool Niebert

Maandagavond is op het Dokkumergrootdiep bij het Lauwersmeer een catamaran volledig uitgebrand. Tijdens de brand waren meerdere explosies te horen en kwam er flinke rookontwikkeling vrij.

De brandweer van Kollum en Zoutkamp rukten uit, en ook de KNRM kwam in actie. Er zijn geen gewonden gevallen.

Niebert

Dinsdagochtend rond half zes werden de hulpdiensten gealarmeerd vanwege een buitenbrand bij Niebert.

Op de carpoolplaats ontdekten omstanders de brand en sloegen alarm. De politie en brandweer kwamen snel ter plaatse. De politie wist het vuur grotendeels te blussen met een brandblusser, waarna de brandweer het nablussen overnam. Dat meldt Infoleek.

