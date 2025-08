Auto zwaar beschadigd bij ongeval op N366 bij Mussel

Mussel – Op de N366 bij Musselkanaal heeft vrijdagavond een eenzijdig ongeval plaatsgevonden waarbij een auto zwaar beschadigd raakte. Ook de voorruit van het voertuig was gesneuveld.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De bestuurder of bestuurster is ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel. Over de ernst van eventuele verwondingen is niets bekendgemaakt.

Een bergingsbedrijf heeft het beschadigde voertuig afgevoerd. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

Foto's