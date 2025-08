Oldehove – In de nacht van vrijdag op zaterdag is een automobilist op de Noordhornerweg bij Oldehove met zijn voertuig in de sloot beland.

De bestuurder verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur en raakte van de weg. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de bestuurder bleek niet gewond te zijn geraakt.

Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de sloot gehaald en afgesleept. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Foto's