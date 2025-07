Verdachte (35) aangehouden na ernstige aanrijding Beneden Veensloot

Meeden – De politie heeft een verdachte aangehouden na de melding van een ernstig verkeersongeval aan de Beneden Veensloot in Meeden. Een 73-jarige vrouw uit de gemeente Oldambt raakte hierbij ernstig gewond. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht.

Rond 16:00 uur zaterdag ontving de politie een melding van een aanrijding tussen een auto en een fietser aan de Beneden Veensloot in Meeden. Ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding, waarbij de fietser ernstig gewond was geraakt.

Dit is een 73-jarige vrouw uit Oldambt. Het MMT en de ambulance kwamen ter plaatse en mevrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis. De auto die betrokken was geweest bij de aanrijding was echter nergens te bekennen.

Onderzoek

Politieonderzoek werd gelijk opgestart. Via Burgernet werd meer informatie over de auto en de bestuurder verspreid. Mogelijk zou het gaan om een grijze auto met schade aan de voorkant die was weggereden in de richting van Winschoten/Veendam. Dit onderzoek heeft geleid tot het aantreffen van de gezochte auto later op de avond. Daarnaast kon een 35-jarige man uit de gemeente Westerwolde worden aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de aanrijding. Hij zit vast en wordt verhoord.

Was je getuige van de aanrijding en heb je nog niet met de politie gesproken? Of heb je andere informatie die mogelijk van pas komt voor het onderzoek? Geef dit dan door via onderstaand tipformulier of telefonisch via 0900-8844. Anoniem je informatie doorgeven kan via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl

