Met de auto naar het vliegveld of toch met het ov?

Als je met het vliegtuig op vakantie gaat, is de kans groot dat je vanaf Schiphol vertrekt. Zeker voor een reis naar Curaçao is dit vaak het startpunt. Dan komt de vraag: hoe kom je daar het makkelijkst?

Ga je zelf rijden of kies je toch voor het openbaar vervoer? Nu snappen we heel goed dat iedereen hier zijn of haar eigen idee bij heeft en juist daarom bespreken we graag de voor- en nadelen van beide.

Trein naar Schiphol

Schiphol heeft een eigen treinstation onder de vertrekhal, wat echt een pluspunt is. Vanuit veel steden kun je rechtstreeks naar het vliegveld reizen. Je hoeft alleen de roltrap op en je bent waar je moet zijn. Geen files, geen parkeerkosten en je hebt onderweg de tijd om te relaxen. Toch is het niet altijd ideaal. ’s Nachts zijn er minder verbindingen, en vertraging of een storing kan roet in het eten gooien. Reizen met veel bagage is ook niet altijd handig, zeker als het druk is.

De bus

Voor sommige plaatsen is de bus juist handiger, vooral als er geen directe treinverbinding is. Denk aan steden als Haarlem. Bussen zetten je vlak voor de terminal af. Ze zijn vaak goedkoper dan de trein en rijden in sommige gevallen zelfs ’s nachts. Nadeel: je bent gebonden aan vaste tijden en met veel koffers in een volle bus wordt het snel oncomfortabel.

De auto

Met de auto naar Schiphol biedt vooral vrijheid. Je vertrekt wanneer het jou uitkomt, rijdt direct van huis naar de terminal en hoeft niet te sjouwen met koffers in het ov. Zeker fijn als je vroeg moet vliegen of met kleine kinderen op pad bent. Parkeren kost wel geld. En niet zo’n beetje ook, als je niks van tevoren regelt. Gelukkig zijn er alternatieve parkings rondom Schiphol die je vooraf online kunt reserveren. Vaak zijn ze goedkoper en bieden ze prima service, zoals shuttlevervoer naar de vertrekhal.

Met de auto op de Kristiansand ferry

Ga je niet met het vliegtuig maar liever met de auto op vakantie, dan is een overtocht met de Kristiansand ferry misschien een idee. Vanuit onder andere Hirtshals in Denemarken varen dagelijks boten naar Kristiansand in Zuid-Noorwegen. Het is een fijne manier van reizen als je de drukte op vliegvelden liever vermijdt en liever je eigen tempo bepaalt.

Waarom Kristiansand ook als bestemming de moeite waard is

Overweeg je om echt even iets anders te doen dan de standaard zonvakantie? Dan is Kristiansand zeker het overwegen waard. Het is een sfeervolle kuststad met leuke restaurants, mooie natuur in de omgeving en een relaxte sfeer. Perfect voor wie van rust, ruimte en een andere soort vakantie houdt.

Wat is nu het beste?

Uiteindelijk ligt het aan je situatie. Als je dichtbij een station woont en licht reist, is de trein ideaal. Is comfort belangrijk en wil je gewoon zonder gedoe vertrekken? Dan is de auto waarschijnlijk de betere keuze. En wie liever de route zelf bepaalt en onderweg iets wil beleven, kan altijd nog voor de boot naar Noorwegen kiezen.

