Verdachte aangehouden in oplichtingszaak in het noorden `door nepagenten`c

Regio – De politie heeft op dinsdag 22 juli een 22-jarige man uit Nieuwegein aangehouden in Nieuwegein. De man werd aangehouden op verdenking van oplichting. Hij zit vast en zal worden verhoord. Daarnaast werden diverse gegevensdragers en een geldbedrag in beslag genomen bij de aanhouding.

In een onderzoek naar oplichting door nepagenten, kwam de politie uit bij deze verdachte. Hij wordt in verband gebracht met tientallen aangiftes en is vermoedelijk betrokken in de rol als opdrachtgever.

Tientallen aangiftes

De aangehouden man wordt verdacht van meerdere gevallen van oplichting, waaronder Friesland. De politie is vanuit het basisteam in Sneek, in samenwerking met andere disciplines en basisteams in diverse eenheden, een onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft in een bepaalde fase geleid naar deze verdachte. De man zit vast en zal worden verhoord over zijn rol en betrokkenheid bij de oplichtingszaken.

Eerdere aanhoudingen en veroordelingen

Eerder zijn drie personen aangehouden in verband met vergelijkbare zaken, zij deden zich daadwerkelijk ook voor als nepagent. Twee daarvan zijn inmiddels veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

Trap er niet in!

Als politie krijgen we dagelijks meerdere meldingen van zogenaamde nepagenten die erop uit zijn om mensen op te lichten. Dat gebeurt ook nog steeds in de noordelijke provincies. We benadrukken dat een echte agent nooit belt of bij je aan de deur komt om bijvoorbeeld sieraden of geld veilig te stellen. Hang direct op als je gebeld wordt door iemand die zegt van de politie te zijn en vraagt naar je kostbaarheden. Bel zelf de politie via 0900-8844 om te controleren of je echt door een politiemedewerker bent gebeld. Komt of staat er een agent bij je aan de deur om waardevolle spullen of geld op te halen? Bel dan 112.

Hoe herken je een echte agent?

We weten dat er oplichters zijn, die politiekleding aantrekken. Ze hebben dan bijvoorbeeld alleen een politiepolo aan. Een echte agent draagt zijn of haar uniform alleen volledig: dus met broek, hoge werkschoenen en een koppel/riem met bijvoorbeeld wapens en boeien. Een echte politieagent kan zich bovendien altijd legitimeren met een politielegitimatiebewijs. Dit is een pasje in de vorm van een rijbewijs met een naam, personeelsnummer en foto. Politieagenten in burgerkleding moeten dit uit zichzelf laten zien en ze geven je alle tijd om het bewijs goed te bekijken.

Doe altijd melding en/of aangifte!

Nogmaals: vertrouw je het niet? Bel de politie en schroom niet om de deur ook dicht te doen en niemand binnen te laten! Is er bij jou een poging oplichting gedaan of ben je opgelicht? Doe dan altijd melding en/of aangifte, want dat geeft ons de mogelijkheid om zaken aan elkaar te kunnen verbinden.

