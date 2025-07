Zeerijp – In de nacht van zaterdag op zondag is een automobilist van de weg geraakt en in een sloot beland langs de Zeerijperweg, tussen Loppersum en Zeerijp.

Ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse gecontroleerd. Of de persoon gewond is geraakt, is nog niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de sloot gehaald.

Foto's