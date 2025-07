Automobilist schept wielrenner op Peizerweg

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Peizerweg is een wielrenner gewond geraakt. Dat meldt Oogtv.

Het ongeluk gebeurde rond 14.15 uur op het weggedeelte tussen het Stadspark en Hoogkerk. “Een automobilist wilde naar alle waarschijnlijkheid een inrit inrijden,” vertelt Oogtv. “Daarbij is de wielrenner over het hoofd gezien. Een aanrijding was het gevolg, waardoor de fietser ten val kwam en gewond raakte.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Zij hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.

Foto's