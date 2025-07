Voetganger aangereden door busje tijdens herstelwerkzaamheden in Haren

Haren – Woensdagavond rond 21:50 uur is een voetganger aangereden door een achteruitrijdend busje tijdens werkzaamheden aan de Irislaan in Haren.

De vrouw was komen kijken bij de herstelwerkzaamheden toen ze werd geraakt door het voertuig. Ze werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

In de buurt hebben meerdere woningen momenteel geen water. Mogelijk is dit het gevolg van een geraakt leidingnet bij de werkzaamheden. Vermoedelijk werd tijdens het herstel aan het elektriciteitsnet per ongeluk een waterleiding beschadigd.

Het betrokken busje blijkt van Waterbedrijf Groningen te zijn, dat ook ter plaatse is om het probleem te verhelpen.

Foto's