Automobilist slaat op de vlucht na botsing op Auwemalaan Leek; politie zet achtervolging in

Leek – Woensdagavond omstreeks kwart voor negen is er op de Auwemalaan een kopstaart aanrijding gebeurd. Een automobilist is met een behoorlijke snelheid achterop een andere auto gebotst. Dat meldt Infoleek.nl

Aldus omstanders is de automobilist er na de botsing vandoor gegaan maar kwam even later met hoge snelheid via de parallelweg teruggereden. Ter hoogte van de botsing heeft de bestuurder de zwaar beschadigde auto geparkeerd en is uitgetapt. Na een korte woordenwisseling met enkele buurtbewoners was de politie inmiddels ter plaatse.

Op de vlucht

Bij het zien van de politie reed de automobilist op hoge snelheid achteruit en sloeg vervolgens via de Lindensteinlaan op de vlucht. De politie heeft hierop de achtervolging ingezet door een deel van Leek maar verloor uiteindelijk het zicht op de auto waarna de achtervolging werd gestaakt. Echter heeft de politie inmiddels een duidelijk signalement van de bestuurder en is de kentekenplaat van de auto achtergebleven bij de ongevalslocatie. Een gespecialiseerd team van de politie gaat verder met het onderzoek naar dit ongeval.

Met de schrik vrij

Ambulancepersoneel kwam met spoed ter plaatse en heeft de bestuurder van de andere auto gecontroleerd op letsel. De automobilist kwam er met een behoorlijke schrik en kapotte auto vanaf. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om het voertuig af te slepen.

