Grote brand in Ter Apel bij woonzorg de Heemborg, 1 gewonde (update)

Ter Apel – De brandweer is woensdagmiddag rond 12:30 uur uitgerukt naar het Stationsplein in Ter Apel waar een brand in een gebouw van een woonzorg(Heemborg) werd gemeld, gezien deze melding is er gelijk opgeschaald naar middelbrand en kwamen er twee brandweervoertuigen en een hoogwerker ter plaatse meldt de persvoorlichter van de brandweer via X.

Ook de Duitse brandweer kwam met twee voertuigen kwam te hulp en onder andere Emmen en 2e Exloërmond. Er kwamen vier ambulances ter plaatse mogelijk vanwege rookinhalatie.

Al snel werd `Grote Brand` gegeven en Grip 1 waarop meer brandweer ter plaatse kwam. Om 13:08 uur was de brand meester. Meer info via VR Groningen Live Blog.

Update: De politie doet onderzoek naar een brand bij een wooncomplex aan het Stationsplein in Ter Apel. Eén persoon werd aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de brand.

