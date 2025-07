Toezichtacties in het centrum van Groningen

Groningen – Recentelijk heeft de politie in samenwerking met het @riecliec en de @handhaving_groningen van @gemeente_groningen diverse toezichtacties uitgevoerd op plekken in de binnenstad waar sprake is van structurele overlast, met name rondom drugshandel en -gebruik.

Door krachten te bundelen vergroten ze hun slagkracht. Samen staan ze sterker tegen misstanden die impact hebben op onze stad. Zien jullie iets verdachts of ongewoons? Meld het via 0900-8844 of anoniem via @meldmisdaadanoniem.

Foto's