Kiel-Windeweer – Zondagavond is bij de Nieuwe Compagnie in Kiel-Windeweer een auto te water geraakt. Hoe het voertuig in het water terechtkwam, is nog niet duidelijk.

Niemand raakte daarbij gewond. Een berger kwam voor afsleep van de auto. De politie noteerde de gegevens in hun systeem.

