Crossers betrapt in natuurgebied bij Lauwersoog: proces-verbaal uitgedeeld

Lauwersoog – In het natuurgebied bij Lauwersoog zijn zaterdag twee crossmotoren betrapt op het rijden in verboden gebied. De actie kwam tot stand na een melding en werd uitgevoerd in samenwerking met Defensie, de boswachter en de handhaving.

Eén van de bestuurders kon direct worden staande gehouden en kreeg een proces-verbaal aangezegd voor het rijden in het beschermde natuurgebied.

De tweede bestuurder ging er aanvankelijk vandoor, maar werd later alsnog aangehouden. Aan hem zijn meerdere processen-verbaal opgemaakt.

