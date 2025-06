Brutale straatrover overvalt slachtoffer met agenten in zicht

Groningen – Een straatrover in Stad maakte het afgelopen donderdag wel heel bont. Met agenten in zicht beroofde de baldadige dief een slachtoffer. Hij had niet lang plezier van de roofwaar.

Agenten van het basisteam Groningen-Noord stonden donderdag aan de rand van de stad, toen ze achter zich wat geschreeuw hoorden. De agenten zagen hoe een persoon beroofd werd door de dief, die het vervolgens op een lopen zette.

Het slachtoffer zette meteen de achtervolging in en de agenten gingen achter beiden aan. Het slachtoffer raakte de verdachte kort kwijt, maar wist aan te wijzen in welke richting de verdachte was weggerend.

Na een korte achtervolging te voet lukte het de agenten om de verdachte aan te houden. Het slachtoffer had zijn gestolen goederen snel terug, maar hield er volgens de dienders wel letsel aan over. De straatrover werd ingesloten en verhoord. Het openbaar ministerie moet gaan bepalen wat de straf voor de straatrover wordt.

