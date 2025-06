Blauwestad – Aan de Nieuweweg in Blauwestad heeft zaterdagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een auto is daar tegen een lantaarnpaal gebotst.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De bestuurder wordt op dit moment onderzocht in de ambulance. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De auto en de lantaarnpaal raakten bij het incident beschadigd.

Foto's