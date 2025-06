Aanrijding tussen auto en scooter op de Noorderstationstraat

Groningen – Op de Noorderstationsstraat in Groningen heeft dinsdag tegen de middag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter.

De bijrijder van de scooter raakte daarbij gewond aan zijn been. Hulpdiensten, waaronder een ambulance en de politie, waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De gewonde is ter plekke behandeld. Het is onbekend of de bijrijder naar het ziekenhuis is overgebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

