Zeer grote brand in bedrijfspand Ter Apelkanaal

Ter Apelkanaal – In de nacht van maandag op dinsdag is er een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de Handelsweg in het Groningse Ter Apelkanaal.

Omstreeks 3:05 uur brak de brand uit. De brandweer heeft daarbij in korte tijd opgeschaald naar ‘zeer grote brand’.

Meerdere blusvoertuigen uit zowel Groningen als Drenthe zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. De brandweer is momenteel bezig met de bestrijding van de brand. Er komt veel rook vrij.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zou een explosie mogelijk vooraf zijn gegaan aan de brand. Over de oorzaak en eventuele gewonden is op dit moment nog niets bekend.

Bij het bedrijf worden eiwitten verwerkt. Omdat het om een groot pand gaat is de brandweer op defensief verkenning. De brandweer houdt daarbij rekening met de gevaren wat meel en stof met zich meebrengt. Lees ook VR Groningen.

