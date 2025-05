Burgemeester van Oldambt: Cora-Yfke Sikkema op Facebook, `het raakte haar` de grote saamhorigheid

Burgemeester via Facebook, Cora-Yfke Sikkema

Burgemeester via Facebook, Cora-Yfke Sikkema

Beerta – Beste Beertsters, beste Oldambtsters, Twee kinderen zijn vermist vanuit onze gemeente, vanuit Beerta: Jeffrey van 10 jaar en Emma van 8 jaar. Wat voelen we met elkaar de spanning. En wat hopen we dat ze snel en in goede gezondheid worden teruggevonden.

De politie is met man en macht bezig. Alle tips die binnenkomen, worden serieus en zorgvuldig onderzocht. Zondagavond ben ik bijgepraat tijdens het onderzoek in de Carel Coenraadpolder. Ook vandaag is er veel contact, met de politie én met onze buurgemeente Eemsdelta, waar de kinderen sinds kort wonen.

In Beerta sprak ik maandagmiddag met het schoolteam, Dorpsbelangen en inwoners. Wat mij raakte, is de grote saamhorigheid en de betrokkenheid die ik daar trof. Laten we die vasthouden.

Er gaat veel rond — verhalen, zorgen, vragen. Begrijpelijk. Maar laten we ruimte houden voor de mensen die hun werk nu moeten doen. Dit raakt ons allemaal. Dus laten we naar elkaar blijven omkijken. Naar kinderen, naar dorpsgenoten, naar elkaar. En laten we blijven hopen op een goede afloop.

Cora-Yfke Sikkema

Burgemeester van Oldambt

