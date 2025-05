Drie woningen Nachtegaalstraat voorlopig onbewoonbaar na felle brand

Groningen – Drie woningen aan de Nachtegaalstraat in de Oosterparkwijk zijn voorlopig onbewoonbaar na de felle brand die daar in de nacht van vrijdag op zaterdag woedde. Dat meldt woningcorporatie Nijestee zegt Oogtv.nl.

“Door de brand zijn afgelopen nacht drie woningen ontruimd”, vertelt Olga Valkema van de corporatie. “Het gaat om de woning waar de brand woedde en twee naastgelegen woningen. Deze bewoners hebben de nacht doorgebracht in een hotel. De verwachting is dat de woningen voorlopig ook niet bewoonbaar zullen zijn. Ik ben vanochtend op de locatie geweest en de schade is fors. Na het weekend gaan we kijken hoe we de situatie het beste aan kunnen pakken.”

De brand brak uit rond 02.00 uur. Brandweerlieden zijn tot in de vroege ochtend bezig geweest om de situatie onder controle te krijgen. Valkema: “Eén bewoner is gewond geraakt. Na behandeling in het ziekenhuis is deze persoon eerder vandaag ontslagen. Daarnaast kan ik ook vertellen dat huisdieren die zich in de woningen bevonden, gered zijn.” Wanneer de bewoners weer terug kunnen, is onbekend. “Op dit moment hebben ze onderdak. Mocht het lang gaan duren voordat ze terug kunnen keren, dan gaan we als corporatie zoeken naar andere, structurele oplossingen.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De politie doet hier onderzoek naar. Gedurende de brand werd ook een persoon aangehouden. Dit betreft een voorbijganger die zich vervelend gedroeg.

Foto's