Groningen – Op de Oostersluisweg heeft vrijdagmiddag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden waarbij een auto over een vluchtheuvel is heen gereden. De toedracht is niet bekend. Niemand raakte daarbij gewond. Wel is er de nodige schade ontstaan. Een berger gaat de auto afslepen. 1 rijstrook werd afgesloten.

Vlak voor het incident knalden ook al twee fietsers tegen elkaar op de Rijksweg. 1 van de fietsers is meegenomen naar het ziekenhuis. Dank aan Webcam-Oostersluis.

Foto's

Deel dit artikel