Groningen – Bij een politie-inval in een woning aan de Parelstraat in de Groningse wijk Vinkhuizen is donderdagmiddag een 69-jarige man uit Groningen aangehouden. De politie trof in de woning harddrugs en een vuurwapen aan.

De inval werd uitgevoerd na signalen dat er vanuit het pand mogelijk drugs werden verhandeld. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en wordt momenteel verhoord. De politie doet verder onderzoek naar de zaak meldt RTV Noord.

Foto's