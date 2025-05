Steeds meer ondernemers zien het belang van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Groningen – Als ondernemer heb je het al druk genoeg. Regels die steeds veranderen, stijgende kosten voor materialen en energie, en dan ook nog eens moeite om goed personeel te vinden. Het lijkt soms alsof je elke dag een nieuw obstakel moet tackelen.

Hoe hard je ook je best doet, een foutje of ongeluk zit in een klein hoekje en dat kan je zomaar een hoop geld kosten.

De risico’s

Het risico dat er iets misgaat, kun je helaas nooit helemaal uitsluiten. Maar je kunt je wel indekken tegen de schade die eruit voortkomt. Een aansprakelijkheidsverzekering zorgt voor een financieel vangnet. Zo hoef je je in elk geval iets minder zorgen te maken dat je bedrijf ineens in zwaar weer terechtkomt. Je privéverzekering helpt je hier helemaal niet bij. Die dekt niets als het gaat om zakelijke risico’s. Denk aan problemen met een product dat niet doet wat het moet doen, fouten in je werk of een ongeluk tijdens werktijd. Afhankelijk van wat voor werk je doet, heb je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Wat is dan het verschil? Dat leggen we even kort uit.

Beroepsaansprakelijkheid

Niemand is perfect, ook de ervaren pro’s maken weleens een fout. Een kleine vergissing kan zomaar grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld een foutje in een berekening, of net te laat zijn met een bezwaar indienen. Voor je het weet lijdt je klant financiële schade. En dan kijkt die klant naar jou. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor dit soort situaties, waar het gaat om financiële schade zonder dat er spullen kapot zijn of mensen gewond raken. In sommige beroepen ben je zelfs verplicht om deze verzekering af te sluiten. Maar ook als het niet verplicht is, kan het behoorlijk slim zijn om het wel te doen. Want stel je voor dat een klant door jouw fout inkomsten misloopt, dan draai jij daar anders gewoon voor op.

Bedrijfsaansprakelijkheid als iemand anders de dupe is

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zit net weer iets anders in elkaar. Die is er voor situaties waarin iemand anders schade heeft door wat jij of je medewerkers doen tijdens het werk. Denk aan een klant die uitglijdt in je winkel, een medewerker die van een ladder valt of een apparaat dat bij een klant thuis schade veroorzaakt. In zulke gevallen kun je aansprakelijk worden gesteld, en dan ben je al snel duizenden euro’s verder.

Dekking aan personen en spullen

Deze verzekering dekt schade aan personen en spullen. Dus als iemand iets breekt of gewond raakt, zit je goed. Maar het gaat hier niet om financiële schade zonder schade aan spullen of letsel. Daar heb je dus echt die beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor nodig en schade door online gedoe zoals een hack of datalek? Daarvoor moet je een cyberverzekering afsluiten. Wat veel ondernemers trouwens vergeten, is dat een schadeclaim ook slecht kan uitpakken voor je reputatie. Niet voor niets is het een belangrijk onderdeel voor het starten van een succesvol bedrijf. Klanten delen tegenwoordig razendsnel hun ervaringen online. En als er iets misgaat, staat het binnen no-time op social media of in een review. Gelukkig dekt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook schade aan je imago.

