Ter Apel – In de nacht van 7 mei 2025 trok de bestuurder van een voertuig onze aandacht vanwege zijn sportieve rijstijl en onlogische rij-route.

Gezien bovenstaande besloten ze de bestuurder en het voertuig te onderwerpen aan een controle. Ten tijde van de controle rook de politie in het voertuig een sterke hennepgeur.

Daaropvolgend onderwierpen zede bestuurder aan een speekseltest. De bestuurder testte positief op het gebruik van cannabis.

Ze doorzochten het voertuig van de bestuurder. In de kofferbak van het voertuig trof de politie een grote zak met daarin henneptoppen aan. In totaal betrof dit één kilo. De bestuurder werd aangehouden ter zake handel in softdrugs en het rijden onder invloed van drugs, al dan niet in combinatie met alcohol.

Foto's