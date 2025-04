Tassentrends voor de zomer van 2025

Groningen – Zomer in aantocht? Dan is het tijd om je tas-game weer even onder de loep te nemen. Net als elk jaar zijn er ook nu weer nieuwe trends op het gebied van tassen. En eerlijk, er zitten weer een paar hele leuke tussen. Het maakt dus niet uit of je nu van groot, klein, kleurrijk of basic houdt, er is voor iedereen wel wat te vinden.

Wat dacht je van een mom bag kopen waar je niet alleen de spullen van je baby mee kunt nemen, maar ook je eigen spullen? Deze tassen zijn lekker groot en ook nog eens mooi om te dragen. Niet voor niets enorm populair.

De puffer bag

Voor wie van een beetje extra volume houdt, zit met de puffer bag helemaal goed. Deze gewatteerde tas is niet alleen lekker zacht, maar ook super praktisch. Er past namelijk echt verrassend veel in. Perfect voor naar je werk, voor een dagje weg of gewoon als dagelijkse tas. En omdat je ze in allerlei kleuren kunt vinden, kun je er makkelijk eentje kiezen die past bij je outfit. Een beetje stoer, een beetje trendy en vooral heel handig. Niet voor niets een tas die eigenlijk voor iedere vrouw handig is om te hebben.

Duurzaamheid scoort punten

Wat ook steeds meer opvalt, is dat mensen bij het kiezen van een tas niet alleen kijken naar hoe hij eruitziet, maar ook naar hoe hij gemaakt is. Duurzame tassen worden steeds belangrijker. Denk aan materialen zoals biologisch katoen, gerecycled plastic en leer dat op een milieuvriendelijke manier is bewerkt. Steeds meer merken letten daar gelukkig op. En nee, dat betekent niet dat je in moet leveren op stijl. Het kan dus gewoon: een mooie tas én een goed gevoel.

Kleine tas blijft populair

Grote tassen zijn handig, maar kleine tasjes zijn weer helemaal terug. Logisch ook, want wie heeft er tegenwoordig nog van alles mee te slepen? Een telefoon, wat pasjes, je sleutels en je bent klaar. Deze mini bags zijn super handig als je de deur uitgaat voor een avondje stappen, een lunch met vriendinnen of gewoon als je licht wilt reizen. En omdat ze zo klein zijn, neem je er makkelijk meerdere mee op vakantie of wissel je ze af bij je outfits.

Crossbody blijft favoriet

Crossbody tassen zijn eigenlijk altijd wel een goed idee. Je hangt de tas makkelijk om je schouder en je handen zijn vrij, ideaal toch? Dus of je nou gaat winkelen, wandelen of naar een festival gaat, deze tassen zijn gewoon super praktisch. Ze zijn er ook nog eens in eindeloos veel soorten en maten, dus of je nou iets kleins zoekt of juist wat ruimer, er is altijd wel een model dat past bij wat jij nodig hebt.

Kiest wat bij jouw stijl past

De tassentrends van 2025 zitten vol variatie. Van groot en gewatteerd tot klein en compact, en van lekker kleurrijk tot rustig en basic. Dus of je nou gaat voor comfort, stijl of duurzaamheid, je hoeft eigenlijk niet te kiezen. Het kan gewoon allemaal tegelijk.

Foto's