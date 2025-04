Koningsdag begon met Koningsnacht met uitverkochte`De Helden van Oranje` in het Stadspark, zaterdag Kingsland

Groningen – De Helden van Oranje is terug! Koningsnacht op vrijdag 25 april 2025 was het weer samen meezingen. De sfeer was goed en het was druk. Jong en oud vermaakten zich prima. Het was uitverkocht.

O.a. Frans Bauer, Donnie, Snollebollekes, Ruben Luders, Marco Schuitmaker en meer, zie voor meer informatie deze site.

Zaterdag 26 april is Kingsland in het Stadspark. Daar komen erg veel bekende artiesten. Vorig jaar kwamen er 30.000 mensen op af. Wij zijn er ook bij aanwezig.

Foto's