Cel voor deels afbijten oor tijdens kroeggevecht in Groningen

GRONINGEN (ADP) – Een 40-jarige man uit Groningen heeft zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling door een andere man een deel van zijn oor te bijten. De Stadjer is hiervoor veroordeeld tot een celstraf van vier maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet hij een taakstraf van 240 uur uitvoeren.

Deze mishandeling gebeurde op 15 juli 2023 voor een kroeg in Groningen. De verdachte en een andere man waren door de barkeepster de deur uitgezet, omdat zij trammelant zochten met elkaar. De verdachte ontkent dat hij de ander heeft gebeten. Hij kon zich van het gevecht weinig herinneren. Daarvoor was hij die avond te dronken en was het te lang geleden.

Met een ruk afgescheurd

Omstanders zagen ineens een zwaargehavend oor bij een van de mannen. Het deel dat miste werd gevonden en in een glas met ijsblokken gelegd. In het ziekenhuis werden beide delen aan elkaar genaaid. Maar een deel was afgestorven en groeide niet meer aan. Volgens de arts had iemand de tanden in het oor gezet en met een ruk een deel eraf gescheurd.

Zelf oplossen

‘Hij wordt de rest van zijn leven geconfronteerd met een ontsierd oor’, zei de rechter. Het slachtoffer wilde in het begin geen aangifte doen. ‘Hij wilde dit zelf oplossen, maar daar is hij vanaf gepraat’, zei de officier van justitie. Die eiste een celstraf van zes maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk en een taakstraf van honderd uur.

De rechter deelde de straf iets anders in, waardoor de man niet langer dan een maand vastzit en zijn woning kan behouden. Wel moet hij het slachtoffer een schadebedrag van ruim 12.000 euro betalen.

Foto's