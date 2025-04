Winsum – Tweede Paasdag rond 15.00 uur is brand uitgebroken in een tuinhuisje aan de Hendrik Werkmankade. Toen de brandweer arriveerde, stond het schuurtje al in lichterlaaie.

Het vuur kon snel worden geblust, maar de schade is groot. Gelukkig raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade is groot.

Foto's