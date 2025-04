File door afsluiting op de A7 t.h.v. Sappemeer (update)

Sappemeer – Op de A7 is de rijbaan richting Groningen ter hoogte van hectometerpaal 215.0, tussen Sappemeer en Hoogezand was maandagmiddag tijdelijk afgesloten vanwege een spoedreparatie. Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer wordt omgeleid via afrit Sappemeer, Rijksweg-Oost en de toerit bij Hoogezand.

Tussen knooppunt Zuidbroek en Hoogezand staat inmiddels een file. Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer 38 minuten over een afstand van ongeveer 3 kilometer. Inmiddels is het probleem verholpen.

