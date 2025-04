Kropswolde – Op het Zuidlaardermeer bij Kropswolde was een schipper sinds zondagavond in problemen. de benzine was op.

De boot lag op het meer en heeft sinds zondag motor pech, de brandweer is ter plaatse gekomen om hulp te verlenen aan de schipper. Schipper ging aan wal en in een ambulance.

Boot van de schipper werd later geborgen door een berger. Persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis nadat deze was gecontroleerd, hij was licht onderkoeld.

Foto's