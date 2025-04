Waarom staan er langs de nieuwe zuidelijke ringweg geen flitspalen?

Groningen – Op de zuidelijke ringweg is de maximale snelheid 80 km/uur. Ondanks de vele matrixborden die de snelheid aangeven, zijn er nog altijd mensen die het nodig vinden harder te rijden. Vandaar dat we zo nu en dan de vraag krijgen: waarom staan er geen flitspalen langs de zuidelijke ringweg?

Voor dit antwoord moeten we even terug naar het ontwerp. De zuidelijke ringweg is een Rijksweg met een maximumsnelheid van 80 km/uur. Dat is eigenlijk heel bijzonder, want Rijkswegen hebben doorgaans een maximumsnelheid van 100 km/uur (in het verleden 120/130).

Om deze reden zie je veel matrixborden waarmee we de automobilist herinneren aan deze lagere snelheid. Ook hebben we extra aandacht gegeven aan het ontwerp van de ringweg. We hebben de weg zo ontworpen dat de automobilisten (deels afkomstig vanaf de snelwegen) het gevoel hebben dat 80 km/uur een acceptabele snelheid is. Dat hebben we gedaan door de rijstroken smaller te maken dan op een snelweg (3.10 meter in plaats van 3.50 meter).

Bij deze rijstrookbreedte is het niet wenselijk om flitspalen te plaatsen. Naar verwachting gaan veel automobilisten remmen bij een flitspaal, en met de smalle rijstroken neemt de kans op een aanrijding toe.

‘Trucjes’

Geen flitspalen dus, maar we willen wel dat het verkeer zich aan de snelheid houdt. Daarom hebben we enkele andere ‘trucjes’ toegepast om de ringweg smaller te laten lijken. Bijvoorbeeld door dicht langs de weg hoge, smalle bomen te planten, nog binnen de geluidsschermen. Ook is er een verhoogde, groene middenberm. Verder draagt de vorm van de lichtmasten bij aan het beeld van een ‘smalle weg’. Nader je de stad, dan zijn de palen smal en hoog, maar op de ringweg steken ze juist breed uit, over de rijbaan heen.

We willen de juiste snelheid dus eerder afdwingen met het wegontwerp, dan met de dreiging van een boete. Uiteraard zijn er altijd automobilisten die de maximumsnelheid aan hun laars lappen. Dat zou ook gebeuren als er wel flitspalen zouden staan.

Toekomst

Overigens kunnen we niet uitsluiten dat er in de toekomst alsnog flitspalen langs de zuidelijke ringweg komen. We gaan er nu van uit dat we een veilige weg hebben gecreëerd waarbij geen flitspalen nodig zijn. Mocht in de toekomst blijken dat de weg of een deel van de weg toch onveilig is, dan is het plaatsen van flitspalen een van de mogelijke maatregelen. De wegbeheerder doet hiervoor dan een aanvraag bij het Openbaar Ministerie.

