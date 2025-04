Historische bevrijdingstocht door het Westerkwartier; 80 jaar na bevrijding door Canadezen

Westerkwartier – Op zondag 13 april is in het zuidelijke deel van het Westerkwartier stilgestaan bij de bevrijding van de regio, precies 80 jaar geleden. De herdenking werd luister bijgezet met een indrukwekkende bevrijdingstocht, waarin historische legervoertuigen een route reden langs diverse dorpen.

Langs de route stonden honderden toeschouwers die de colonne toejuichten. In Marum en Grootegast werd kort gestopt voor een pauze, muzikaal omlijst door de Christelijke Muziekvereniging Harmonie uit Marum. De tocht bracht niet alleen voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog terug in het straatbeeld, maar ook herinneringen aan een belangrijke periode in de geschiedenis van het Westerkwartier.

De bevrijdingstocht is een initiatief van de Stichting Bunkerbehoud Trimunt Radarstelling Löwe, die zich inzet voor het behoud van lokale oorlogsmonumenten en geschiedenis.

