Automobilisten negeren rode kruizen bij doorvaart Hawaikinui: “Diverse bekeuringen”

Groningen – Met wat kleine strubbelingen is de Hawaikiniu 2 zondagavond gearriveerd in de Hunzehaven. De doorvaart van het grote schip zal voor tal van automobilisten nog wel een staartje gaan krijgen. Dat meldt OOGTV.nl.

Het afgelopen jaar is er op de scheepswerf van Royal Bodewes in Foxhol gebouwd aan het grootste schip dat er ooit gemaakt is. De Hawaikiniu 2 is namelijk 25 meter hoog. Het schip is gebouwd in opdracht van een Polynesische rederij en is zondag onderweg gegaan richting de Stille Zuidzee.

Om daar te komen moet het eerst de stad door. Omdat het schip zo groot is, moest een deel van het brugwachtershuisje van de Gideonbrug ingekort worden. Afgelopen week is er zeventig centimeter vanaf gehaald. Na de doorvaart wordt de toren in zo goed als originele staat teruggebracht, maar met een aanpassing: van het huisje op de brugwachterstoren gaat zeventig centimeter af om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Tweede sleepboot

Al voor het transport de stad bereikt, ontstaan er strubbelingen. Er staat zondag een matige zuidwestenwind. Op het Winschoterdiep vangt het schip zoveel wind dat een tweede sleepboot nodig is om het schip op koers te houden. Uiteindelijk gaat het passeren van de Gideonbrug zonder problemen. Na deze brug volgen de Hoge Euvelgunnerbrug en de Langmanbrug. Vanwege het transport is de N7 zondagmiddag afgesloten met rode kruizen.

Rode kruizen

Op een foto van Rijkswaterstaat is te zien dat er voor de slagbomen zondagmiddag tientallen auto’s staan te wachten. “Deze bestuurders hebben allemaal de rode kruizen genegeerd”, schrijft een weginspecteur van Rijkswaterstaat op sociale media. “Een deel van de automobilisten zal dit binnenkort terug gaan zien op de deurmat.” Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat desgevraagd weten dat het bekeuren naar alle waarschijnlijkheid een actie is geweest waar ook de politie bij betrokken is geweest.

Rond het avonduur arriveerde het schip in de Hunzehaven. Maandag vaart het schip verder in de richting van Delfzijl.

Foto's