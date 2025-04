Winschoten – Vrijdagmiddag is er een bedrijfsauto in brand gevlogen op de A7 richting Groningen. Er was geen redden meer aan voor de brandweer.

De weg was tijdelijk afgesloten. De oorzaak van de felle brand is onbekend. De brand werd snel geblust. Het verkeer moest tijdelijk omrijden. Later was de weg weer open.

Foto's