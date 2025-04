Winschoten – Een in werking zijnde hennepkwekerij is donderdagmiddag aangetroffen aan de Verlengde Kloosterlaan in Winschoten.

De Douane heeft daarin de politie ondersteund met een drugshond. Er werden 246 planten aangetroffen. Uiteindelijk is de kwekerij geruimd meldt de politie aan 112Groningen.

