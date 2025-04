Kat `Pinda` vermist uit Hoogkerk, wie weet waar hij is?

Hoogkerk – Deze kat is sinds 2 en halve week vermist (23-3-2025) en er is totaal geen aanknopingspunt waar hij zou kunnen zijn. Niemand heeft hem gezien en hij is ook nergens gevonden.

Ze hebben zelf al alles geprobeerd door elke dag te zoeken en veelvuldig op Facebook te plaatsen en delen. Helpt u mee?

Het gaat om onderstaande kat.

Naam: Pinda

Leeftijd: 11 maanden oud

Kleur: rood met wit, volledig witte borst en buik, voorpoten witte sokjes achterpoten witte kousjes. Op zijn koppie heeft hij een tekening die lijkt op een pinda.

Pinda is sinds 23 maart vermist vanaf de Arteveldestraat in Hoogkerk. Pinda wordt erg gemist en vooral door de kinderen, dus we hopen op uw hulp.

Tips

Tips kunnen naar [email protected]

(veel dieren kwamen terug in het verleden nadat deze op 112Groningen werden gezien, zoekt u mee? Weet u waar hij is?)

